Акции «Роснефти» резко выросли после публикации отчета ВР

Акции «Роснефти» оказались в лидерах роста, подорожав более чем на 3,5% — до 419 рублей за акцию и вплотную приблизившись к историческим максимумам.

Взрывной рост котировок произошел после публикации финансового отчета британской ВР (владеет 19,75% акций «Роснефти»), которая сообщила, что чистая прибыль «Роснефти», приходящаяся на долю BP, во II квартале этого года составила $766 млн, увеличившись почти в 3 раза.

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Акции «Роснефти» находятся в лидерах роста с начала года, отмечает аналитик «Атона» Александр Корнилов: с января бумаги компании подорожали на 43,7%, уступая в темпах роста лишь акциям «Татнефти» (50,7%). Худшую динамики среди компаний российского ТЭКа показывает «Газпром»: с начала года акции компании увеличились в цене на 10,2%, против 36,4% у «Новатэка».

Котировки зарубежных компаний растут на порядок медленнее, отмечает Корнилов: акции Total с начала года подорожали на 18%, ВР - на 7,2%, бумаги Shell выросли в цене на 2,4%, а ExxonMobil вообще подешевели на 2,5%.

Иностранные инвесторы разделяют позитивный настрой в отношении бумаг «Роснефти». Акции «компании могут стать самыми привлекательными бумагами среди всего российского ТЭКа, считают аналитики американского Goldman Sachs. По их оценкам, дивидендные выплаты «Роснефти» будут расти как минимум на 15% ежегодно, и к 2020 году доходность бумаг составит 10% - абсолютный рекорд среди всех компаний нефтегазового сектора.

Оптимизм в инвесторов вселила новая стратегия компании, уверяют аналитики: в мае «Роснефть» объявила, что планирует сократить совокупную долговую нагрузку не менее чем на 500 млрд рублей, снизить целевой уровень капзатрат на 20% и запустить программу обратного выкупа своих акций на $2 млрд. «Инициатива реализуется в дополнение к уже утвержденной дивидендной политике по выплате не менее 50% чистой прибыли по стандартам МСФО и направлена на повышение доходности для акционеров и улучшение инвестиционной привлекательности «Роснефти»», - пояснил представитель компании, отметив, что по итогам 2017 года общий объем дивидендных выплат компании составил 111,1 млрд руб, увеличившись на 75% по сравнению с предыдущим годом.

«Агрессивная политика «Роснефти» в области слияний и поглощений в 2016 г. была продиктована мнением руководства компании о том, что рыночная цена на нефть достигла дна и, следовательно, компания находилась в режиме активного инвестирования. Нынешнее предпочтение руководства отдается рационализации портфеля и дальнейшему повышение операционной эффективности компании», - отмечается в отчете Goldman Sachs.