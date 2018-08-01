WWF: человечество начало жить в долг у планеты

С 1 августа текущего года люди полностью исчерпали запас ресурсов Земли на 2018 год и начали жить «в долг» у планеты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

«Человечество 1 августа израсходует все ресурсы, которые наша планета способна воспроизвести за год. Однако специалисты утверждают, что существует целый ряд способов жить «по средствам», не опустошая планету, и при этом не отказываясь от привычного комфорта», — заявили в фонде.

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Также WWF призвали россиян узнать, как уменьшить свой экологический след посредством проводимых фондом форумов.

В прошлом году в фонде сообщили, что к 2050 году в России могут исчезнуть пять древнейших девственных лесов.