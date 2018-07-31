Китай призвал Великобританию совместно оберегать мировую экономику

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил о необходимости прикладывать совместные усилия с Великобританией для защиты мировой экономики открытого типа. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Китай и Великобритания должны совместно твердо придерживаться мультилатерализма, защищать открытую глобальную экономику, прикладывать конструктивные усилия для стабильности в мире», — сказал Ли Кэцян.

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Он также отметил, что Китай и Великобритания разделяют общую ответственность за поддержание международного порядка и системы международных отношений.

Ранее сообщалось, что президент Китая Си Цзиньпин призвал к объединению глобальных институтов для борьбы с протекционизмом.