Россельхознадзор запретил ввоз 18 тонн турецких персиков

Россельхознадзор не допустил ввоз на территорию России 18,64 тонн турецких персиков. Об этом сообщает RNS со ссылкой на заявление ведомства.

«В ходе карантинного фитосанитарного контроля, при досмотре партии свежих персиков весом 18,64 тонн, поступивших из Турецкой Республики (происхождение – Турецкая Республика) был выявлен карантинный для Российской Федерации объект — восточная плодожорка (Grapholita molesta Busck)», — заявили в Россельхознадзоре.

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Также в ведомстве пояснили, что восточная плодожорка — опасный вредитель, который повреждает плоды и побеги почти всех плодовых культур.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор ввел запрет на ввоз белорусских шампиньонов.