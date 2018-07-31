Гидрометцентр предупредил о падении объема урожая зерновых в России

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев заявил, что урожай зерновых в России в текущем году ожидается на 15-20% ниже прошлогоднего. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По прогнозу Росгидромета, урожай в этом году для зерновых и зернобобовых ожидается примерно на 15-20% ниже прошлогоднего. Надо сказать, что прошлогодний урожай был рекордно высоким», — сказал Киктев.

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Ранее в Минсельхозе сообщили, что потери урожая зерна в России из-за погодных условий могут составить около 30 млн тонн.

В частности, в результате гибели посевов от засухи чрезвычайная ситуация была объявлена на территории Чеченской республики, республики Крым, Волгоградской области, республики Алтай, республики Калмыкия.