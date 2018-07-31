ФНС откроет доступ к относившемся к налоговой тайне данным

С 1 августа Федеральная налоговая служба (ФНС) начнет публиковать в интернете информацию о налогоплательщиках, которая раньше считалась налоговой тайной. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что раскрывать большее количество информации о налогоплательщиках ФНС собирается через специальный сервис на своем сайте, «Прозрачный бизнес». Там граждане смогут проверить, не являются ли предприниматели «однодневками» и не пользуются ли схемами для неуплаты налогов.

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По данным пресс-службы, в августе ФНС начнет публикацию сведений о среднесписочной численности работников организаций за предшествующий год, данные о применяемых налогоплательщиками специальных налоговых режимах и сведения об участии организаций в консолидированной группе налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря 2017 года.

«Данные будут опубликованы в отношении хозяйственных товариществ и обществ, за исключением включенных в перечень стратегических предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, а также отнесенных к крупнейшим налогоплательщикам», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Таким образом, в основном, нововведения коснутся малого и среднего бизнеса.

Ранее сообщалось, что Минфин не намерен разрешать ФНС получать информацию о счетах физлиц.