СМИ: в Госдуме предложили увеличить в 40 раз штраф за незаконное предпринимательство

Группа российских депутатов, возглавляемая представителем «Единой России» Владимиром Афонским, подготовила инициативу по увеличению в 40 раз штрафов за предпринимательскую деятельность без регистрации. Об этом пишет газета «Известия», которая ознакомилась с проектом инициативы.

В проекте говорится, что если человек ведет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица или регистрации индивидуального предпринимателя, то его обяжут заплатить штраф в размере до 30 тыс. руб. По данным газеты, это предложение нашло поддержку в Минюсте и «Единой России», однако парламентарии порекомендовали коллегам рассмотреть возможность снижения размера взыскания.

Ранее сообщалось, что власти отменят приказ МЧС о запрете проверок среднего бизнеса.