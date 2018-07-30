Ростуризм сообщил о необходимых средствах для развития внутреннего туризма

Ростуризм оценил стоимость федеральной целевой программы по развитию внутреннего туризма в России на период с 2019 по 2025 годы в 422,2 млрд руб. Об этом сообщает RNS со ссылкой на проект ведомства.

В Ростуризме подчеркнули, что одной из целей этой программы является увеличение вклада туризма в ВВП России на 70%. На данный момент он составляет 3,4%.

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«Реализация Программы позволит к концу 2025 года создать условий для эффективного развития сферы туризма России с увеличением вклада отрасли в валовый внутренний продукт России на 70%», — заявили в ведомстве.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что он подписал концепцию федеральной целевой программы по развитию туризма на период до 2025 года.