Goldman Sachs повысил прогнозную стоимость депозитарных расписок «Роснефти» на 27% — до $9,5 за бумагу, а также свои рекомендации по акциям компании до «покупать», говорится в отчете банка.

Кроме того, бумаги «Роснефти» включены аналитиками Goldman Sachs в список наиболее предпочтительных объектов инвестирования в регионе CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка).

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Ранее сообщалось, что по оценке Goldman Sachs, акции «Роснефти» могут стать самыми привлекательными бумагами среди всего российского ТЭК.

«Рост капитализации «Роснефти» долгое время сдерживался высокой долговой нагрузкой и неопределённостью в отношении дальнейшей инвестиционной активности компании, т.е. риском новых покупок и высоким капексом.

Обещание значительно сократить долг на фоне снижения капзатрат и стабильных дивидендов успокоит инвесторов и надолго закрепит акции «Роснефти» в статусе фаворита рынка», - поясняет аналитик «Атона» Александр Корнилов.

Четкие цели и конкретные сроки - вот что оценили инвесторы в новых инициативах «Роснефти», отмечает эксперт.