В сенате США выступили за усиление санкций против России

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что США необходимо ввести новые санкции против России. Об этом сообщает Fox News.

По его словам, в настоящее время антироссийские санкции США не работают.

Он также подчеркнул, что Россия «пытается» оказать влияние на избирательный процесс в США.

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Грэм добавил, что президент США Дональд Трамп «жестко» относится к России, однако, ему следует усилить санкции против Москвы.

Ранее сообщалось, что сенаторы США анонсировали новый законопроект о санкциях против России.

Как отмечалось, сенаторы работают над законопроектом, который усилит санкционное давление на Россию.