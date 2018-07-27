Трамп и глава ЕК обсудили торговлю между США и ЕС

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, Трамп и Юнкер продолжили выстраивание отношений на основе их предыдущих обсуждений обновленного торгового сотрудничества США и ЕС.

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Ранее СМИ сообщили, что Юнкер во время встречи с Трампом использовал яркие карточки, чтобы донести до собеседника свою позицию по вопросам торговли.

Как отмечалось, у Юнкера было более десяти карточек, на каждой из которых были представлены три понятия, имеющие отношение к торговле автомобилями, стандартам медицинской техники и другим темам.