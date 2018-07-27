ЦБ дал прогноз по уровню инфляции

Банк России ожидает годовую инфляцию в 3,5%-4% в конце текущего года. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Также в ЦБ отметили, что прогнозируется временное превышение инфляции уровня в 4% в 2019 году из-за увеличения НДС.

«Это повышение будет иметь разовый эффект на цены, поэтому годовые темпы роста потребительских цен вернутся к 4% в начале 2020 года», — рассказали в Центробанке.

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Ранее сообщалось, что Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых.

Уточняется, что регулятор будет принимать решения по ключевой ставке, оценивая инфляционные риски, динамику инфляции, а также развитие экономики относительно прогноза.

В ЦБ не исключили, что переход к нейтральной денежно-кредитной политике может произойти в следующем году.