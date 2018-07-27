Трамп заявил о многолетнем участии США в торговых войнах

Президент США Дональд Трамп во время выступления на заводе по производству стали в Гранит Сити в штате Иллинойс заявил, что Соединенные Штаты многие годы проигрывали в торговых войнах. Слова американского президента передает газета Chicago Tribune.

Трамп заявил, что США не начинали торговых войн, однако были их участниками на протяжении «многих лет». Он подчеркнул, что страна терпела в них поражение.

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«Но в последние полтора года мы выигрываем. Мы вернулись, и мы выигрываем так, что никто не понимает насколько», — сказал Трамп.

При этом американский лидер отметил, что Соединенные Штаты ранее заключили «самые плохие договоры» по торговле, какие только возможны в «истории Земли».

Ранее Ларри Кудлоу, советник Трампа по экономике, заявил, что США могут объединиться с Европейским союзом для торгового противостояния Китаю.