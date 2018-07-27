Советник Трампа назвал возможного союзника США в торговой войне против Китая

Ларри Кудлоу, советник американского президента США Дональда Трампа по экономике, заявил, что США могут объединиться с Европейским союзом (ЕС) для торгового противостояния Китаю. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

По словам Кудлоу, Китай «разрушил» мировую систему торговли. По его мнению, негативное влияние китайской экономики выражается в высоких пошлинах, экономических барьерах, краже технологий и интеллектуальной собственности.

Реклама

«США и ЕС объединятся в борьбе против Киитая... Китай пришел к ЕС, ЕС сказал нет», — заявил Кудлоу.

Советник отметил, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на встрече с Трампом «очень ясно сказал», что намерен помочь США с китайской проблемой.

Ранее сообщалось, что бывший госсекретарь США Генри Киссинджер посоветовал Трампу сотрудничать с Россией, чтобы сдерживать растущий Китай.