Сенатор США пообещал в «ближайшие месяцы» новые санкции против России

Американский сенатор-республиканец и представитель комитета сената по внешним делам Боб Коркер выразил уверенность, что США одобрят новые санкции против России до проведения в стране промежуточных выборов в конгресс в ноябре. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Коркер заявил, что запланированные в конгрессе слушания о новых экономических ограничениях против России скорее всего приведут к ужесточению санкций.

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«Уверен: что-то будет принято в следующие пару месяцев», — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что введение новых санкций, вероятно, произойдет «до первого вторника в ноябре» (6 ноября), на который намечены выборы в конгресс США.

Ранее сенаторы от Республиканской и Демократической партии Линдси Грэм и Боб Менендес объявили, что они представят двухпартийный законопроект об усилении санкций против России.