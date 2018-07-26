Саудовская Аравия сообщила о приостановке части экспорта нефти

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что крупнейший экспортер нефти в мире временно прекратит все поставки сырья через Баб-эль-Мандебский пролив. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что это произошло сразу после того, как йеменская вооруженная группировка хуситов совершила нападение на два крупнотоннажных танкера.

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«Саудовская Аравия временно прекращает все поставки нефти через Баб-эль-Мандебский пролив, пока ситуация не станет более ясной, и морской транзит через Баб-Эль-Мандебский пролив будет безопасным», — сказал Фалих.

Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что министерство пересмотрело прогноз по добыче нефти в стране.