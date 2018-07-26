Турция не попала в пятерку крупнейших поставщиков томатов в Россию

Турция за пять месяцев текущего года поставила в Россию томаты объемом 22,9 тыс. тонн. Об этом сообщает RNS со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

В Минсельхозе отметили, что среди стран ЕАЭС Турция занимает шестое место по импорту томатов в Россию.

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Как стало известно, в период с января по май 2018 года лидерами по поставкам томатов в Россию стал Азербайджан, Марокко заняло второе место, Китай стал третьим.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор и Минсельхоз Турции договорились о совместной проверке поставляемых турецких томатов на российскую территорию.

Россия разрешила с 1 мая ввоз томатов из Турции без ограничений по предприятиям.