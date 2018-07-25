USM завершает процесс перевода активов под юрисдикцию РФ

Кипрская холдинговая компания USM Holdings Ltd. подписала документацию на перевод в российскую юрисдикцию 100% долей в компаниях, владеющих 100% акций холдинговой компании «Металлоинвест» и 56,32% акций оператора «МегаФон», сообщает USM. Активы переданы российской компании «Холдинговая компания ЮэСэМ».

В результате завершится процесс перевода активов и владения компаниями группы USM в российскую юрисдикцию.

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«В рамках продолжающейся корпоративной реструктуризации все основные активы группы USM подлежат передаче вновь созданной российской холдинговой компании ООО «Холдинговая компания ЮэСэМ» с прямым участием крупнейших бенефициаров USM Holdings Limited - Алишера Усманова (49%) и Владимира Скоча (30%)», — поясняется в сообщении.

Реструктуризация владения активами проводится в рамках деофшоризации российской экономики, пояснил член совета директоров USM Иван Стрешинский.