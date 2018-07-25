В Fitch рассказали о последствиях торговой войны

Торговые войны могут привести к снижению темпа роста мировой экономики в следующем году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отчет международного рейтингового агентства Fitch.

«Развитие торговых противоречий, которые могут привести к новым импортным пошлинам на общую сумму в $2 трлн мировых торговых потоков, приведет к сокращению уровня роста мировой экономики на 0,4 п.п. в 2019 году, до 2,8% с 3,2%», — заявили в агентстве.

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Также эксперты отметили, что сильнее всего от новых пошлин пострадают экономики США, Канады и Мексики.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предложил Евросоюзу отказаться от всех пошлин и торговых барьеров.