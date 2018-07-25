Гордеев рассказал о проклятии России

Вице-премьер по вопросам сельского хозяйства Алексей Гордеев заявил, что Россия обладает слишком большими природными ресурсами. Об этом сообщает RNS

«Мы живем в условиях ресурсного проклятия. Так устроена наша страна: людей мало, а ресурсов слишком много. Мы ничего не считаем и ничего не жалеем», — сказал Гордеев.

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По его словам, данная ситуация является источником русской ментальности.

Ранее Гордеев сообщил, что Россия практически выполнила задачу по импортозамещению продовольствия.

Он подчеркнул, что теперь необходимо обеспечить совершенно другой качественный подход, который относится не только к продовольствию, но и ко всей цепочке агробизнеса.