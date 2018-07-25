В ЕК рассказали о возможных ответных мерах на американские пошлины

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что ЕК готова ввести пошлины на американские товары на сумму $20 млрд. Об этом сообщает Reuters.

«Мы надеемся, что до этого не дойдет, и мы сможем найти решение. Если нет, Еврокомиссия готовит достаточно длинный список большого количества американских товаров. Это будет около $20 млрд», — сказала Мальмстрем.

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Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские пошлины замечательны.

Он также напомнил, что США – это «свинка-копилка», которую опустошили.

Трам рассказал, что готов ввести пошлины на товары КНР объемом в $500 млрд.