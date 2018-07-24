Сенаторы США анонсировали новый законопроект о санкциях против России

Двое американских сенаторов от Республиканской и Демократической партии Линдси Грэм и Боб Менендес объявили, что они представят двухпартийный законопроект о усилении санкций против России, которые будут нацелены на госдолг, а также энергетический и финансовый секторы, сообщает Bloomberg.

Как говорится в совместном заявлении сенаторов, опубликованном на сайте Грэма, сенаторы работают над «всеобъемлющим законопроектом, которое усилит санкционное давление на Россию, одновременно укрепив способность Соединенных Штатов отвечать [на действия России]».

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«Именно поэтому в ближайшие дни мы представим всеобъемлющий законопроект для обеспечения введения обязательных санкций в рамках CAATSA ( закон «О противодействии противникам Америки путем санкций». — «Газета.Ru»), в то же время введя дополнительные санкции, чтобы обеспечить максимальное влияние на кампанию Кремля против нашей демократии и против миропорядка, основанного на правилах», — говорится в заявлении.

Как отмечает Bloomberg, сенаторы Марко Рубио и Крис Ван Холлен настаивают на голосовании по отдельному законопроекту, который будет вводить санкции, в том числе по долговым сделкам, для стран, вмешивающихся в выборы.

Ранее сообщалось, что сенаторы США призвали к незамедлительной разработке новых санкций в отношении России, чтобы предупредить возможное вмешательство в промежуточные выборы в Соединенных Штатах.