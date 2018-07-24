WP: США выделят $12 млрд фермерам из-за торговой войны

Правительство США планирует выделить $12 млрд в качестве помощи фермерам, которые пострадали из-за торговой войны с КНР и ЕС. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.

По данным издания, ответные пошлины Китай и других стран на торговую политику США, могут стоит американским фермерам миллиарды долларов.

Реклама

Как отмечается, власти США пытаются найти решение этого кризиса, в частности, планируют оказать материальную поддержку фермерам через министерство сельского хозяйства страны.

Ранее СМИ сообщили, что торговая война президента США Дональда Трампа делает и без того плохую ситуацию еще хуже.