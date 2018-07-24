Китай инвестирует в Южную Африку более $14 млрд

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что Китай намерен вложить в Южную Африку $14,7 млрд. Об этом сообщает Reuters.

В свою очередь глава КНР Си Цзиньпин сказал, что китайская сторона примет активные меры по расширению импорта из Южной Африки для поддержки развития «самой промышленно развитой экономики Африки».

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В прошлом году сообщалось, что правительство Нигерии договорилось с Китаем о строительстве в стране самой большой гидроэлектростанции на $5,8 млрд.

Уточняется, что данная ГЭС, чья мощность оценивается в 3050 МВт, будет построена консорциумом китайских государственных строительных фирм.