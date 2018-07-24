Голикова рассказала о новых сроках индексации пенсий

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что индексация пенсий будет осуществляться с 1 января каждого финансового года. Об этом сообщает RNS.

«В данный момент времени мы согласовали отходы к тому, что индексация пенсий будет осуществляться с 1 января каждого финансового года», — сказала Голикова.

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Она также добавила, что кабмин предложит иной порядок индексации пенсий, чтобы у всех была гарантированная позиция по поводу того, как правительство собирается работать с параметрами пенсионной системы.

Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин сообщил, что рост пенсий не будет останавливаться и после 2024 года.

Он отметил, что рост пенсий не может остановиться.