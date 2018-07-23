Власти отказались вводить акциз на кальянную смесь

Акциз на кальянную смесь в России не будет вводиться. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на подготовленный к третьему чтению законопроект.

Уточняется, что в ходе рассмотрения законопроекта во втором чтении Госдума поддержала поправку правительства, которая исключала акциз на кальянную смесь из текста.

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«Правительство подало поправку, депутаты поддержали», — пояснил заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский.

Он также добавил, что никаких объяснений со стороны правительства не приводилось.

Ранее сообщалось, что данный законопроект мог ввести акциз на кальянную смесь в размере 457 руб. за 1 кг.