Дума перенесла принятие законов о спецрайонах на осень

Рассмотрение Госдумой во втором и третьем чтении пакета законопроектов о создания и функционирования специальных административных районов в Приморском крае и Калининградской области, перенесут на осеннюю сессию, сообщает РИА «Новости».

Об этом заявил председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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По его словам, «законопроекты сложные», многих вопросов требует согласования. В том числе, по его словам, водится новое понятие — «международные компании», что требует серьезной юридической проработки.

Пакет состоит из семи законопроектов. Базовый законопроект определяет особенности создания, функционирования и упразднения спецрайонов на островах Октябрьский в Калининграде и Русский во Владивостоке. Основными участниками таких районов станут компании, наделенные статусом международной компании.

Такой статус могут получить российские или иностранные юридические лица, которые принимают на себя обязательства по инвестициям в экономику России.