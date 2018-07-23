Медведев раскритиковал чиновников СКФО за неэффективность

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил неэффективную работу чиновников Северо-Кавказского федерального округа в области социально-экономического развития. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Отметить неэффективную работу должностных лиц субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, по исполнению поручений, ранее данных Правительственной комиссией по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа», — говорится в сообщении.

Реклама

Кроме того, высшим должностным лицам регионов, входящих в СКФО рекомендуется взять ситуацию с погашением задолженности за энергию и коммунальные услуги под личный контроль.

Ранее сообщалось, что правительство обсуждает поддержку регионов после повышения уровня МРОТ.