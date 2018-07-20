«Нафтогаз» хочет от «Газпрома» $12 млрд за мировое соглашение

Коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сказал, что «Нафтогаз» отказывается прекращать арест активов «Газпрома».

Витренко добавил, что сумма компенсации, которую требуем «Нафтогаз» от российской компании по новым судебным процессам приравнивается к $12 млрд.

Реклама

«Если «Газпром» хочет «мировое соглашение» по этим новым арбитражным процессам, он может во внесудебном порядке уплатить нам эту компенсацию», — написал Витренко в фейсбуке.

Ранее глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев сообщил, что компания готова рассмотреть предложения России по заключению мирового соглашения по спорам с «Газпромом».