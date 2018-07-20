В АСВ назвали сроки начала выплат вкладчикам Тагилбанка и ЮРБ

Выплаты вкладчикам лишившихся лицензий «Тагилбанка» и «Южного регионального банка» начнутся не позднее 3 августа. Об этом сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

«Выплаты начнутся не позднее 3 августа 2018 года… Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им страхового возмещения агентство намерено использовать банки-агенты», — заявили в АСВ.

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Уточняется, что банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 26 июля 2018 года.

Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензию у «Тагилбанка» и Южного регионального банка.