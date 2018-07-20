В Латвии рассказали об экономическом уроне от плохих отношений с Россией

Латвийский экс-министр сообщения Анрийс Матисс рассказал о последствиях плохих отношений с российской стороной для экономики Латвии. Об этом он заявил в интервью Dienas Bizness.

По словам Матисса, напряженность в российско-латвийских отношениях негативно сказалась на некоторых сферах экономики Латвии. В стране также чувствуется влияние антироссийских санкций, которые ввели западные страны.

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«Если смотреть на транзитную отрасль, то за последние годы мы видим существенное падение на 30%, что связано с этими «экономическими войнами». Также пострадала и отрасль пищевой промышленности», — рассказал Матисс.

Он добавил, что Россия остается важным торговым партнером Латвии. Речь идет в первую очередь об области транзита.

«Экономически мы очень зависимы. Возможно, рыбные консервы мы можем продавать где-то на Западе, но транзит перенаправить мы не можем, так как мы не можем изменить географию», — сказал Матисс.

Он подчеркнул, что Латвии необходимо сотрудничать с российской стороной в экономической и политической сферах.

Ранее мэр Риги Нил Ушаков заявил, что запрет на обучение в частных учебных заведениях Латвии на русском языке является глупым и бессмысленным.