Банк России отозвал лицензию у «Тагилбанка»

Банк России на своем официальном сайте сообщил о решении об отзыве лицензии на проведение банковских операций у АО «Тагилбанк».

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 20 июля 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество «Тагилбанк» АО «Тагилбанк», рег. № 1635, Свердловская область, г. Нижний Тагил (приказ Банка России от 20 июля 2018 года №ОД- 1828)», — говорится в сообщении регулятора.

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«Тагилбанк» является участником системы страхования вкладов. По данным РИА «Новости», по величине активов банк на 1 апреля занимал 421-е место в банковской системе России.

Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензии на осуществление добровольного личного страхования, на осуществление добровольного имущественного страхования и ОСАГО у страховой компании «Диамант».