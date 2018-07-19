Трамп отреагировал на повышение базовой ставки ФРС США

Президент США Дональд Трамп заявил, что он «не в восторге» от повышения базовой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. Об этом сообщает CNBC News.

«Каждый раз когда мы развиваемся, они вновь повышают ставку. Я не очень доволен этим», — сказал Трамп.

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Однако, он также подчеркнул, что «позволяет ФРС делать то, что они считают нужным».

Ранее сообщалось, что Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую ставку с 1,5–1,75% годовых до 1,75–2% годовых.

Как отмечалось, дальнейшее увеличение ставки будет соответствовать устойчивому возрастанию экономической активности.