Бизнес в России может получить право увольнять сотрудников из-за утраты доверия
Глава департамента госслужбы Минтруда Дмитрий Баснак заявил, что в Трудовом кодексе может появиться новое основание для увольнения сотрудника — в связи с утратой доверия. Об этом пишет газета «Известия».
На данный момент норма об увольнении в связи с утратой доверия применяется только для госслужащих.
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Причинами утраты доверия являются: нарушение налагаемых запретов, непредставление сведений о доходах или расходах, а также непринятие мер для урегулирования конфликта интересов.
Как стало известно, представители бизнес-сообщества обратились в министерство с просьбой распространить это правило и на коммерческие компании.
Ранее Минтруд сообщил о согласовании изменения размера пособия по безработице.