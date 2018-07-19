Власти намерены понизить налог для самозанятых
Минфин подготовил концепцию налога на профессиональный доход для самозанятых. Об этом пишет газета «Известия».
Как стало известно, ведомство предлагает установить новый налог для указанной категории россиян на уровне 2,5–4,5% от выручки в зависимости от того, кому оказывались услуги.
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Уточняется, что еще 1,5% от дохода пойдут на страховые взносы в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования.
Ранее заместитель министра финансов Илья Трунин сообщил, что на данный момент в правительстве обсуждается, каким образом самозанятые граждане будут формировать свои пенсионные права.