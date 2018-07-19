Экс-премьер Украины назвал создателями газовой отрасли России украинцев

Бывший украинский премьер Юрий Ехануров заявил, что газовое богатство российской стороны было создано «трудом и умом украинцев». Об этом он сказал в эфире Newsone.

По словам Еханурова, российскую газовую отрасль «подняли» граждане Украины.

«Ивано-Франковский институт нефти и газа. Это все выпускники там до сих пор работают», — заявил Ехануров.

Ранее украинский лидер Петр Порошенко заявил, что 1030 лет назад князь Владимир крестил не Русь, а Украину. По его мнению, именно Украина была «матерью» Русской православной церкви.