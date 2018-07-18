Вице-премьер Виталий Мутко осмотрел стенд «Дом.РФ» на Московском урбанистическом форуме, передает «Интерфакс».

Стенд организации представил генеральный директор АО «Дом.рф» Александр Плутник.

Платформа позволяет сформировать оптимальное техзадание для девелоперов на основе требований и принципов стандарта комплексного развития территорий и с учетом рыночной, демографической и градостроительной ситуации для каждого отдельного участка в городе.

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Также Мутко представили стенды «Города будущего», «Сто лет массового жилья», «Архитекторы РФ».

Плутник рассказал, что на стенде «Дом.РФ» можно узнать о мировых трендах в области создания современной жилой среды, которые делают жизнь в городе удобнее и подходят под разные социальные запросы.

С 2016 года АО «Дом.РФ» совместно с КБ «Стрелка» разрабатывает стандарт комплексного развития территорий. Первая книга со сводом принципов уже находится в публичном доступе. Совсем скоро все книги стандарта увидят свет с целью обсуждения с экспертным сообществом, не охваченным при разработке самого стандарта.