Безработица в России составила 4,7% в июне

Уровень безработицы в России в июне текущего года составила 4,7%. Об этом сообщается в материалах Росстата.

«В июне 2018 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,5 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,7% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)», — заявили в ведомстве.

Реклама

Отмечается, что в государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных были зарегистрированы 700 тыс. человек, в том числе 600 тыс. человек получали пособие по безработице.

Ранее сообщалось, что число безработных в России снизилось на 1%.