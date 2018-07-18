Госдума одобрила закон о дополнительном выходном дне для россиян
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предоставит россиянам дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский сообщил, что раз в три года каждый работающий россиянин сможет получить оплачиваемый выходной для прохождения медкомиссии.
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею о предоставлении россиянам выходного дня для прохождения диспансеризации.
Она подчеркнула, что для того, чтобы у граждан появился мотив пройти диспансеризацию надо приучить людей это делать.