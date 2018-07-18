Украинским госкомпаниям запретят выплачивать премии

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил запретить госкомпаниям выплачивать премии и вознаграждения сотрудникам. Об этом сообщает «112 Украина».

«Я предлагаю запретить выплату премий, то есть бонусов и вознаграждений, сотрудникам госкомпаний», — сказал Гройсман.

Реклама

Он подчеркнул, что сотрудники госкомпаний и так уже имеют высокую зарплату и обязаны принимать во внимание реальную экономическую ситуацию в стране.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз Украины» выплатит своим сотрудникам премии за «победу» в Стокгольмском арбитражном суде по спору с ПАО «Газпром».