Транзит газа через Украину вырос на 10% из-за остановки «Северного потока»

Советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Билявский заявил, что суточный транзит газа через Украину в Европу вырос на 10% из-за остановки «Северного потока».

Как стало известно, трубопровод «Северный поток» остановлен на ежегодное техобслуживание.

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«По оперативной информации, из-за остановки «Северного потока», суточный транзит газа через Украину в Европу вырос на 10% до 300 млн кубометров», — написал Билявский в фейсбуке.

Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Москва готова продлить действующий контракт «Газпрома» и украинского «Нафтогаза» по транзиту газа, но также может рассмотреть и новый договор.