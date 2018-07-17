Названы регионы с самым высоким уровнем поддержки пенсионной реформы

Ленинградская, Саратовская и Калининградская области вошли в число регионов с самым высоким уровнем поддержки пенсионной реформы среди региональных властей. Об этом говорится в обзоре Фонда «Петербургская политика», поступившем в «Газету.Ru».

Экспертные оценки степени публичной солидаризации региональной власти оценивались по шкале от 0 до 5.

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В число регионов с максимальными оценками вошли также Алтай, Карелия, Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Алтайский, Приморский края, Архангельская, Кировская и Томская области.

10 регионов с минимальной оценкой: Дагестан, Чечня, Якутия, Камчатский край, Владимирская, Иркутская, Кемеровская, Омская, Орловская, Ярославская области, Москва, Еврейская АО.

В обзоре отмечается, что уровень вовлеченности губернаторов в пенсионную реформу остается ниже, чем у парламентов, однако число заявивших о поддержке глав регионов заметно возросло. В целом большая часть участников дискуссий продемонстрировала положительное отношение к законопроекту накануне первого чтения как в формате публичных заявлений первых лиц регионов, так и во время общественных дискуссий.

17 июля профильный комитет Госдумы одобрил закон о повышении пенсионного возраста.