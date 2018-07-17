Топилин: пенсия к 2024 году достигнет двух прожиточных минимумов

Пенсия в РФ к 2024 году должна достигнуть двух прожиточных минимумов, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

«Мы сможем такой конструкции достичь, что соотношение пенсии будет составлять два прожиточных минимума», - сказал он.

Топилин напомнил, что задача правительства - повышение размера пенсии на 1 тыс. рублей в месяц. Таким образом, среднегодовая прибавка к пенсии составит 12 тыс. рублей.

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Задача правительства - выйти на размер пенсии в 20 тыс. рублей к 2024 году за шестилетний период, отметил министр.

В настоящее время средний размер пенсии составляет 14,4 тыс. руб. Средний размер прожиточного минимума трудоспособного гражданина - 10 тыс. 842 рубля, прожиточный минимум пенсионера в целом в России за I квартал 2018 года составил 8 тыс. 269 рублей.

Топилин отметил, что сейчас соотношение пенсии и прожиточного минимума составляет 165%, к 2024 году оно составит 200%. «Это будет серьёзный прирост и серьёзное изменение в материальном положении пенсионеров», - цитирует министра ТАСС.