Корпорация МСП поможет малым предприятиям в сфере туризма

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства и ассоциация «Союз развития туризма в Российской Федерации» намерены оказывать поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса в сфере туризма. Соответствующее соглашение подписали председатель правления союза Сергей Кривоносов и гендиректор корпорации Александр Браверман.

«В рамках реализации основных положений соглашения планируется совместная работа по содействию увеличению доли участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков. Одним из ключевых направлений сотрудничества станет разработка мероприятий, направленных на развитие кредитования компаний индустрии туризма», — сообщает Корпорация МСП.

Реклама

Специалисты Союза развития туризма поучаствуют в разработке законодательных инноваций — «базы правовых решений для субъектов МСП». Эта база содержит описание типовых проблемных ситуаций и выхода из них.

«Кроме того, взаимодействие… позволит обеспечить обратную связь по приоритетным направлениям деятельности Корпорации, наладить совместную работу по популяризации предпринимательской деятельности в индустрии туризма, сбору, систематизации и распространению лучших региональных практик поддержки субъектов МСП», — указано в сообщении.