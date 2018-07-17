Правительство обсуждает поддержку регионов после повышения уровня МРОТ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство обсуждает вопрос о финансовой поддержке регионам после повышения уровня МРОТ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он обозначил ряд тем, которые властям предстоит обсудить

«Во-первых, это поддержка региональных бюджетов после повышения МРОТ. Мы знаем, что в ряде регионов чувствительной стала эта тема. Регионы не так легко способны решить эту задачу, имею в виду повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума», — сказал Медведев.

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Премьер отметил, что власти обязательно будут оказывать поддержку регионам.

Ранее сообщалось, что кабмин выделит Дальнему Востоку 54 млрд рублей на соцразвитие.