Промпроизводство в России выросло на 3%

Промышленное производство в России в период с января по июнь текущего года увеличилось на 3%. Об этом сообщается в материалах Росстата.

«Индекс промышленного производства в I полугодии 2018г. по сравнению с I полугодием 2017 г. составил 103,0%», — заявили в Росстате

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Как стало известно, в июне данный показатель увеличился на 2,2% в годовом выражении.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что рост НДС до 20% не окажет негативного воздействия на промышленность.

Он отметил, что увеличение НДС выступит как дополнительная мотивация для предприятий для того, чтобы увеличить объем экспорта.