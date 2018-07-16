«Роснефть» в 2017 году увеличила инвестиции в инновации до 49,2 млрд руб.

НК «Роснефть» по итогам 2017 года увеличила финансирование Программы инновационного развития на 11,6% по сравнению с предыдущим годом - до 49,2 млрд рублей, из них инвестиции в НИОКР выросли на 28%, составив 29,9 млрд рублей.

Реализация Программы направлена на достижение стратегической цели — стать одним из мировых технологических лидеров энергетической отрасли.

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За прошлый год в компании было сформировано и подано 49 заявок на патенты и свидетельств на программное обеспечение, получено 52 патента. На предприятиях «Роснефти» внедрено 103 новые технологии, благодаря которым дополнительно было добыто 1,1 млн тонн нефти, общий экономический эффект составил 8,3 млрд рублей.

Программа инновационного развития также занимает важное место в опубликованном Отчете в области устойчивого развития за 2017 год.

В числе достижений «Роснефти», отраженных в документе: снижение выбросов парниковых газов на 2%, увеличение объема использования добытого попутного нефтяного газа при относительном уровне его использования на уровне 89,2%, сокращение на 23% удельной частоты отказов трубопроводов, повышение уровня безопасности полетов на вертолетах компании до 99,9%, улучшение ряда показателей в области охраны труда.

Затраты «Роснефти» на охрану труда, промышленную и пожарную безопасность составили 56,2 млрд рублей, увеличившись на 27% по сравнению с 2016 годом. Инвестиции в охрану окружающей среды и рациональное природопользование выросли на 27%, до 69,2 млрд, общие расходы на экологическую безопасность увеличились на 38% и составили 101,7 млрд рублей.

Полнота и достоверность данных Отчета подтверждается компанией EY (Ernst&Young).