МВД Италии выступило за отмену санкций против России

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что Италия станет одним из первых голосов, агитирующих за снятие антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы — один из первых голосов, который будет поддерживать эту точку зрения (об отмене санкций)», — сказал Сальвини.

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Он также отметил, что Италия движется к цели по снятию санкций с России, в связи с чем до конца года планирует ряд мероприятий.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин продлил действие указа о продуктовом эмбарго в отношении стран, которые приняли антироссийские санкции, до конца 2019 года.

Комитет Европарламента по сельскому хозяйству призвал Брюссель продлить меры поддержки фермерам, которые пострадали от российского продуктового эмбарго.