Власти могут выделить 5 млрд рублей на повышение квалификации пожилых россиян

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что правительство намерено выделять по 5 млрд руб. в год на повышение квалификации пожилых россиян. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что на данный момент кабмин прорабатывает программу по повышению квалификации граждан предпенсионного возраста.

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«Правительство на это выделит соответствующие средства, сейчас мы исходим из того, что это может быть около 5 млрд руб. в год», — сказал Топилин.

Ранее глава Роструда Всеволод Вуколов сообщил, что повышение пенсионного возраста станет подарком для предпринимателей.

Он отметил, что количество трудоспособного населения в настоящее время сократилось из-за демографической ямы 90-х годов.