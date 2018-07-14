CBS: США намерены стать мировыми лидерами по добыче нефти
В министерстве энергетики США заявили, что в 2019 году уровень добычи нефти в стране возрастет до 11,8 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает CBS News.
По данным телеканала, за счет этого США вернут себе лидерство в мировой нефтедобыче.
Как отмечается, в прошлом году США производили около 9,4 млн баррелей нефти в сутки.
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При этом Соединенные Штаты лидировали в мировой нефтедобычи до 1974 года, в котором Советский союз обогнал США по добыче нефти.
Ранее СМИ сообщили, что США изучают возможность использования своего нефтяного резерва.
Как отмечалось, с помощью своих резервов Вашингтон намерен гарантировать стабильность на нефтяном рынке.